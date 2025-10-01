Rui Mota: "Pellegrini es un gran entrenador y tiene una gran trayectoria"

Mota se mostró optimista de cara a la segunda jornada de la primera fase de la Liga Europa ante el Betis, contra el que esperan hacer "muy buen partido".

"En la Europa League siempre nos enfrentamos a equipos muy buenos. Algunos dicen que el Betis es un equipo muy bueno con un entrenador muy bueno. Respetamos a todos, pero esperamos hacer un muy buen partido mañana", afirmó.

Además, el portugués valoró el trabajo del entrenador bético, Manuel Pellegrini, con el que mañana protagonizará una "partida de ajedrez": "Es un gran entrenador con una gran trayectoria a sus espaldas. Lo respeto mucho; mañana será una partida de ajedrez. Creo que los movimientos nos favorecerán a nosotros, no a ellos".

A pesar de no partir como favorito, el técnico del Ludogorets resaltó el buen momento de forma que atraviesa su equipo, que consiguió la victoria en la primera jornada ante el Malmö sueco, con el que consiguieron sentirse "seguros y motivados" para continuar su andadura en la competición.

"Muchas veces he dicho que en el fútbol hay que valorar el presente. El Betis es un buen equipo con una gran historia, pero el Ludogorets también tiene su historia, debemos aceptar todo de forma positiva y con buena energía. El grupo está de buen humor, trabajamos duro y esperamos hacer mañana un muy buen partido", analizó.

Por su parte, el defensa español del Ludogorets, Francisco Javier Hidalgo Gómez "Son", excanterano del Betis y reconocido seguidor del conjunto verdiblanco, subrayó lo especial de este partido para él.

"Me siento muy bien, ésta es una semana especial para mí. He jugado en la cantera del Betis, es el equipo de mi ciudad. Es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, tiene jugadores de gran calidad. Quieren llegar lo más lejos posible en la competición y ganarla", explicó.

Al igual que su entrenador, "Son" remarcó la importancia del triunfo en la primera jornada ante el Malmö para creer en las aspiraciones del equipo y poder conseguir la primera victoria como locales.

"Somos el Ludogorets, jugamos en casa, la victoria contra el Malmö nos vino muy bien. Ahora tenemos muchas ganas de repetir ese éxito ante nuestro público. Para cualquier jugador, lo máximo es enfrentarse a estrellas tan grandes, a futbolistas tan importantes", finalizó.