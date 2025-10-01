Solomon, baja ante el Juventus por la festividad judía del Yom Kipur

El futbolista comunicó en sus redes sociales que no podrá jugar este partido en el estadio de La Cerámica. "Lamentablemente no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo", indicó.

La decisión de Solomon se debe a la celebración del Yom Kipur, Día de la Expiación, el más sagrado del año judío, en el que se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo.

Por ello, el futbolista no estará presente esta noche en el partido que su equipo disputará ante el Juventus de Turín, correspondiente a la segunda jornada de esta edición de Liga de Campeones.

Aunque no se perfilaba como titular, las opciones del futbolista israelí pasaban por tener minutos a lo largo del partido, siendo uno de los revulsivos del equipo en las últimas jornadas.

Solomon se suma así a las bajas para este encuentro de los lesionados Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Logan Costa, Willy Kambwala y el argentino Juan Foyth.