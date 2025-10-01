Suazo dice que Alexis Sánchez y Pellegrini pueden aportar mucho a la selección chilena

Suazo, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento del equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, fue preguntado por el veterano delantero chileno y dijo que "se le ve feliz, como es él: peleando por conseguir cosas importantes".

El lateral izquierdo añadió de su compañero que Alexis Sánchez hace que "todos aprendan de jugadores como él" quien, pese a su edad (36 años), puede volver perfectamente" a la selección porque "ha estado en los mejores equipos del mundo", como el Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán o el Olympique de Marsella, entre otros.

"A la selección siempre van grandes jugadores, pero eso lo decide el cuerpo técnico. Seguramente está trabajando al máximo para volver", aseguró Suazo.

El chileno también fue preguntado por Pellegrini, que dirige por sexta temporada consecutiva al Betis, rival futbolístico del Sevilla en la capital andaluza, y dijo "es un extraordinario entrenador y lo ha demostrado con tantos años en Europa. Una carrera extraordinaria".

"El tomar la decisión de que sea el seleccionador escapa de nuestras manos -futbolistas-", dijo Suazo, de 28 años y que llegó esta pretemporada libre a España procedente del Toulouse francés.

El defensa precisó que no conoce "personalmente" a Pellegrini, pero insistió en que "un entrenador como él, con tanto años en Europa, le vendría bien a la selección".