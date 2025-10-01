Sumar sin confianzas

Los verdiblancos ya saben de la dificultad de las fases clasificatorias ante rivales sobre el papel inferiores que luego no lo son, por lo que afrontan el choque con intensidad y concentración sabedores del potencial ofensivo del equipo entrenado por el portugués Rui Mota, fortalecido después de ganar como visitante al Malmö sueco.

Tras el empate cosechado en la jornada inaugural ante el Nottingham Forest inglés (2-2) en La Cartuja, el Betis llega a Razgrad después de su solvente triunfo liguero ante Osasuna (2-0) y antes de medirse el domingo al Espanyol, lo que hará que Pellegrini introduzca rotaciones en su once sin renunciar a la intensidad ni a su concepto de tener el balón contrarrestar la calidad del rival.

La portería estará ocupada por Álvaro Valles en lugar de Pau López, mientras que los laterales podría estar ocupados por Aitor Ruibal y Júnior Firpo, con un eje de la defensa obligado por las lesiones de Marc Bartra y Diego Llorente en el que tendrán continuidad el argentino Valentín Gómez y el brasileño Natan de Souza.

El marroquí Sofyan Amrabat será el eje defensivo en el ancla del mediocentro junto a Marc Roca, con opciones para Sergi Altimira, mientras que Pablo Fornals, deslumbrante en el comienzo de esta temporada, podría ser dosificado con la vuelta a la mediapunta del argentino Giovani Lo Celso, reservado ante Osasuna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros jugadores que podrían tener protagonismo de salida son Rodrigo Riquelme o el Chimy Ávila, mientras que en el eje de ataque el cambio será el del goleador de esta competición, el congoleño Cédrick Bakambu, en lugar del colombiano Cucho Hernández.

En todo caso, Pellegrini insistirá en la importancia de ir llenando el esportón de puntos, que valen a estas alturas igual que al final, para ir consolidando las opciones de clasificación y evitar partidos y eliminatorias adicionales cuando se apriete más el calendario y pesen más las piernas.

Y todo ello con un rival que basa su juego en un reconocible 4-3-3 con vocación muy ofensiva y un papel protagonista en extremos como el diestro Erick Marcus, llegado desde el Vasco da Gama brasileño, con un centro del campo en el que destacan Filip Kaloc, fichado del Kaiserlautern alemán, y Petar Stanic, del Backa Topola serbio.

Junto a ellos, Rui Mota se encomienda en la parcela atacante al delantero centro búlgaro Ivaylo Chochev, máximo realizador del equipo con cuatro goles, y el delantero centro marfileño Yves Erick Bile, con dos.

Además, en el conjunto búlgaro juega el lateral sevillano Francisco Javier Hidalgo 'Son', un trotamundos del fútbol formado en el CD Alcalá que es socio número 9.000 del Betis y que debutó en Primera División en el Levante de la mano del actual director deportivo de la entidad verdiblanca, Manu Fajardo.

Stanic y Biles fueron los autores de los dos goles de la victoria del estreno europeo del Ludogorets ante el Malmoe, resultado que ha dado alas a los búlgaros para afrontar el duelo ante los de Pellegrini, sabedor de los resortes del juego y la intensidad de su colega luso.

Hace tres temporadas, el equipo adiestrado por Pellegrini quedó emparejado con el Ludogorets en un grupos que lideró gracias a sus dos triunfos contra el conjunto búlgaro: 3-2 en Sevilla, donde marcaron los locales Luiz Henrique, Joaquín y Canales e hicieron los tantos visitantes Despodov y Rick; y por la mínima en Razgrad, con gol de Fekir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludogorets: Padt; Andersson, Almeida, Kurtulus, Son; Naressi, Stanic, Duarte, Marcus, Bile y Vidal.

Betis: Valles; Aitor Ruibal, Valentín Gómez, Natan, Júnior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.