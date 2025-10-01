Un gol de falta directa de Manu Portela da la victoria al Villarreal ante la 'Juve'

En los primeros compases del partido fueron los villarrealenses buscaron más la portería rival, aunque la primera parte transcurrió con alternancia de posesión del balón pero sin demasiadas ocasiones claras.

En el segundo tiempo el Villarreal salió con más mordiente y nada más reanudarse, Daniel Reyes dispuso de la ocasión más clara hasta el momento en un mano a mano con el portero, pero el balón se quedó sin premio.

Tras las ocasiones de gol de Unai Rodríguez (63’) y Alejandro Palomares (69’) para el equipo local, el premio llegó en el minuto 78, cuando Manu Portela firmó un gol de falta directa que significó el definitivo 1-0.