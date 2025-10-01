Valentín Gómez: "Pellegrini está muy encima en los detalles"

Valentín Gómez, de 22 años, llegó el pasado verano desde el Vélez Sarsfield de su país con un contrato hasta 2030, el pasado domingo fue titular ante Osasuna (2-0) formando pareja con el brasileño Natan de Souza y demostró una aclimatación en la que destacó el trabajo de Pellegrini, "un gran entrenador y están a la vista los resultados que viene obteniendo desde que llegó".

El zaguero bonaerense hizo extensivo su agradecimiento a los compañeros con los que se ha encontrado y que le han ayudado "muchísimo para después poder rendir en el campo" porque "no es fácil llegar a un lugar nuevo y que te reciban de esa manera jugadores como Isco, Bartra, Llorente, Gio (Lo Celso)", el que más le ayudó.

Valentín Gómez, en declaraciones a los medios del club, dijo que ha ido "de menos a más" porque en los primeros partidos le "costó más la adaptación y entrar en el ritmo de lo que es LaLiga: hoy en día creo que vengo levantando el nivel y entrenando para que cada vez sea mejor", apuntó.

Mostró igualmente su sorpresa por jugar en un estadio como La Cartuja ante casi sesenta mil espectadores, "una locura" que le "sorprendió mucho" porque "en Argentina siempre se habla de que la manera en la que se vive el fútbol allá no se vive en ningún lado y creo que acá es muy similar".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se refirió a jugadores concretos como su compañero de línea Natan, "un grandísimo jugador" del que trata de "copiarlo y aprender de él"; y el también brasileño Antony Dos Santos, "con una calidad increíble" y "una velocidad, una resolución de la jugada que claramente marca que es un jugador 'top'".

Sobre sus ídolos, no dudó, Lionel Messi, aunque en su parcela dijo que le gusta "mucho" en la actualidad Lisandro Martínez: "es un jugador que me gusta, creo que tenemos características similares por así decirlo. También me gusta Piero Hincapié, que ahora está en el Arsenal", reconoció Valentín Gómez, cuyo "sueño máximo" es ser seleccionado para la albiceleste.

"Sería el sueño máximo, creo que todo jugador sueña con vestir la camiseta de la selección mayor. Es un poco el sueño que tenemos todos, ojalá que en algún momento me pueda tocar, mientras tanto trataré de hacerlo de la mejor manera para que ese día llegue".