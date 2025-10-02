Alessio Lisci, avisa del Getafe: “Vienen los más competitivos de todos”

“Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa. Viene un rival que me encanta que venga en este momento, con los mejores, para dar una respuesta fuerte”, ha dicho sobre la cita en El Sadar ante los azulones en rueda de prensa.

Lisci no cree que sea un partido de urgencia extrema: “Es un partido importante que lo tenemos que intentar ganar si o sí. No es una final”.

Malas estadísticas, con una sola victoria ante los madrileños en las doce últimas fechas que se han visto las caras: “Me encanta que venga el Getafe, quiero un reto difícil y complicado. Será difícil, pero es lo que quiero ahora mismo”.

Errores en las últimas jornadas: “Llevamos una racha de muchos partidos y hemos ido corrigiendo en video, de hablar de esos errores y hemos entrado en detalles en la medida que hemos podido”.

De la relación con sus jugadores, Lisci ha comentado que “es buenísima", que "tienen una predisposición increíble", y que no puede "estar más contento de entrenarlos". "Comparten conmigo la visión de los problemas, son muy maduros y entienden las cosas perfectamente”, añadió.

“Si queremos jugar parecido a como hacen ellos, vamos a perder seguro. En algunos aspectos son mejores. Tienes que competir al 100 %, no al 99 %. El partido del año pasado fue muy controlado, que se escapa no se sabe cómo. Cualquier jugada se matan para que acabe en gol. Tenemos que estar vivos desde el calentamiento y hasta la rueda de prensa final”, ha continuado.

Lisci ha pedido un resultado positivo en casa para después trasladarla lejos de El Sadar. "Hay que cambiar una mentalidad e ir evolucionando en ese aspecto. No están saliendo las cosas fuera de casa, es una evidencia, sobre todo a nivel de resultados”, ha dicho.

Respecto al nivel de juego, que es diferente fuera y en casa, ha apuntado que “hay muchos factores": "si queremos profundizar, a veces no tenemos la misma agresividad que en casa. Hay decisiones arbitrales y momentos clave que te cambian la percepción. Hablamos más de mentalidad que de aspectos tácticos. Hay que intentar juntar las cosas y llevarlas a nuestro favor”.

Sobre lo visto en el césped de La Cartuja, ha comentado que “todos los caminos que recorremos en la vida y en el fútbol no son lineales, tienes que intentar que vaya en tendencia hacia adelante".

"El otro día llegó el bache, tanto en caliente como en frío, hemos debatido y tengo buenas sensaciones, ahora hay que convertirlas mañana”, concluyó.