Cinco caras nuevas en la convocatoria de Panamá para jugar ante El Salvador y Surinam

La lista de Panamá incluye a 22 futbolistas que militan en clubes del extranjero y dos de la liga local.
En el caso de Browne, de 31 años y actualmente en el Estudiantes de Mérida venezolano, vuelve al equipo nacional tras su participación en las pasadas eliminatorias para Catar 2022.
Murillo y Ramos regresan después de haber sido convocados por última vez en febrero, cuando Panamá cayó por 6-1 en un amistoso ante Chile en condición de visitante.
Cedeño y Londoño, las otras novedades, retornan ante algunas bajas de jugadores por lesión.
La Federación Panameña de Fútbol informó que los entrenamientos se iniciarán el domingo próximo.
Panamá deberá visitará el 10 de octubre a El Salvador y cuatro días después recibirá a Surinam, en dos duelos claves para mantener viva la ilusión de ir a su segundo mundial de mayores.