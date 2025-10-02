Cinco caras nuevas en la convocatoria de Panamá para jugar ante El Salvador y Surinam

Ciudad de Panamá, 2 oct (EFE).- José Murillo, Jiovany Ramos, Azarías Londoño, Edward Cedeño y Omar Browne encabezan las novedades en la lista de 24 jugadores que presentó este jueves el seleccionador Thomas Christiansen para la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.