Eintracht-Bayern y Dortmund-Leipzig, platos fuertes de la jornada alemana

En esos compromisos, los cuatro primeros de la clasificación se enfrentan entre sí. El primero -el Bayern- contra el cuarto, y el segundo contra el tercero. Los resultados pueden llevar a decantar un poco la clasificación en la parte alta de la tabla.

El Bayern viene contando sus partidos por victorias y tiene una apabullante diferencia de goles de 22 tantos a favor y 3 en contra. Su ataque, liderado por un Harry Kane pletórico con 10 goles y cuatro asistencias en cinco compromisos, es complementado por Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y Serge Gnabry, de manera que se ha convertido en una máquina trituradora de defensas contrarias.

A ese ataque tendrá que hacer ahora frente el Eintracht justo después del varapalo que significó la goleada por 5-1 encajada ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

En la última jornada de la Bundesliga el Eintracht, que se impuso por 4-6 al Borussia Mönchengladbach, también mostró debilidades defensivas.

El Dortmund, tras un empate en la primera jornada ante el St.Pauli, ha ganado después todos sus partidos en la Bundesliga y está sólo dos puntos por debajo del Bayern. Su diferencia de goles, 11 a favor y 3 en contra, también es notable pese a no ser tan apabullante como la del Bayern.

Tras haber empezado la temporada con muchas bajas, muchos jugadores importantes han vuelto de lesiones y están a disposición del entrenador Niko Kovac, que suele jugar con un 3-4-3 con dos carrileros muy ofensivos.

El Leipzig ha ganado cuatro partidos de cinco y, hasta ahora, parece haber enderezado el curso tras sufrir una goleada por 6-0 en la primera jornada ante el intratable Bayern.

Ahora -tras victorias ante el Heidenheim,, el Maguncia y el Colonia- el Leipzig tendrá en el Dortmund otra vez a un rival de un nivel más alto que pondrá a prueba la solidez de esa racha de tres triunfos seguidos.

Los enfrentamientos directos entre los cuatro primeros pueden permitirle a los equipos que están directamente por debajo escalar posiciones. El Stuttgart, que es quinto y está empatado en puntos con el Eintracht, recibirá el domingo al Hoffenheim, mientras que el Bayer Leverkusen, con un punto menos que el Stuttgart, juega en casa el sábado contra el Union Berlín.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Bayer Leverkusen-Union Berlín, Borussia Dortmund-RB Leipzig, Werder Bremen-St.Pauli, y Augsburgo-Wolfsburgo. (15:30).

Stuttgart-Heidenheim (15;30), Hamburgo-Maguncia (17:30) y Borussia Mönchengladbach-Friburgo (19:30).