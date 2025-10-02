El Barça estrena liderato en Sevilla, con Real Madrid y Villarreal al acecho

El Barça saltará en Sevilla tras hacerse con el liderato, por su victoria sobre la Real Sociedad, con Lamine Yamal de nuevo en el césped, y por la derrota del Real Madrid en el derbi. Lo hará también tras sufrir su primera derrota de la temporada, en la Liga de Campeones frente al PSG en el último minuto.

Hansi Flick admitió que esta derrota servirá de ayuda para el futuro y el futuro más inmediato pasa por el Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla no ha ganado un partido esta temporada, aunque como visitante el equipo del argentino Matías Almeyda ha sumado 9 de los 12 puntos disputados. Los 3 últimos la semana pasada en Vallecas.

Antes, el Real Madrid y el Villarreal habrán resuelto su enfrentamiento, al que los blancos llegan con pleno de victorias en casa y los de Marcelino García Toral terceros, a 2 puntos de su rival. Los castellonenses solo han ganado un partido a domicilio y anoche sumaron su primer punto en Europa contra el Juventus.

El encuentro tiene al uruguayo Fede Valverde como protagonista involuntario, tras no participar en la goleada de "Champions" en Almaty y sentirse obligado a aclarar que no se negó a jugar. El francés Kylian Mbappé es el máximo goleador de la Liga con 8 tantos, frente a los 3 del argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez.

El Elche, el único invicto en la Liga junto al Barcelona, defenderá su cuarto puesto en Vitoria y el punto de ventaja sobre Atlético de Madrid, Betis y Espanyol.

En su vuelta a Primera los de Eder Sarabia no ha perdido aún en el Martínez Valero -3 victorias y 1 empate-. En Medizorroza el Alavés solo se ganado uno de los 3 jugados. El once del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet viene de encajar su tercera derrota en Mallorca.

El Atlético de Madrid se presentará en Balaídos eufórico por sus dos goleadas consecutivas, en el derbi y en la "Champions" sobre el Eintracht alemán (5-1), y con el francés Antoine Griezzman como su máximo goleador (200).

El Celta debe solventar su cita en la Liga Europa frente al Paok griego y cambiar el chip para la Liga. Con su última derrota frente al Elche, los gallegos son los únicos junto al Girona que no han ganado un partido y han sumado 5 puntos de los 21 posibles.

Espanyol y Betis se encontrarán empatados a puntos (12), tras el compromiso europeo con el Ludogorets búlgaro de los sevillanos. El Espanyol, que viene de empatar con el Girona, aún no ha perdido en su estadio. El Betis, que ganó a Osasuna (2-0), ha empatado los 3 partidos fuera de casa.

A un punto de Atlético, Betis y Espanyol, el Getafe abrirá la jornada en El Sadar frente a Osasuna, que sufre su peor inicio de temporada en 13 años. El italiano Alessio Lisci tiene a toda su plantilla disponible, salvo Aimar Oroz, para recibir a los de José Bordalás, que sumaron un punto con el Levante.

El Athletic (10o) tiene que reaccionar frente al Mallorca, tras encadenar cuatro jornadas ligueras sin ganar y enlazar también la segunda derrota de "Champions" en Dortmund. Su rival llegará a San Mamés en descenso, segundo por la cola, pero aliviado por sumar su primer triunfo hace una semana sobre el Alavés.

Girona-Valencia, Real Sociedad-Rayo Vallecano y Oviedo-Levante, el choque más igualado entre dos de equipos ascendidos y separados solo por un punto (6/5), marcarán la parte baja de la tabla.

Del puesto del Oviedo (14o) al último del Girona solo hay 3 puntos de diferencia y hay cinco equipos que 5 puntos -Levante, Rayo, Celta, Real Sociedad y Mallorca-.

El Valencia llega a Girona sin ganar aún fuera de casa y en Montilivi no lo hace desde la temporada 2022-23.

Derrotados en la jornada anterior, la Real Sociedad -en descenso- y el Rayo Vallecano se medirán con la baja de Sergio Camello por sanción y tras el duelo de los madrileños en la Liga Conferencia 25 años después con el Shkëndija macedonio.