El Barcelona-Olympiacos del 21 de octubre también se disputará en Montjuïc

El recinto ubicado en Montjuïc ya fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25), y este curso ya ha albergado los encuentros contra la Real Sociedad y el París Saint-Germain.

En un comunicado, el club ha explicado que "continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou" en las próximas fechas.

En este sentido, la entidad ha precisado que está centrada en resolver las enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el club recientemente.

Hace una semana el consistorio alegó que el estadio del Barcelona no cumplía todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura con un aforo provisional de 27.000 espectadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 18 de octubre, tres días antes del duelo contra el Olympiacos, el Barça recibirá la visita del Girona en LaLiga. El club azulgrana todavía no ha hecho oficial el estadio que albergará este partido de la novena jornada de la competición doméstica.

Con todo, el Barcelona ha agradecido a sus socios y aficionados "su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

Para el encuentro contra el Olympiacos, los socios titulares del pase del Estadio Olímpico en cualquiera de las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25) gozarán de una preferencia de compra de 48 horas a partir del 6 de octubre.

Pasado ese plazo, el club abrirá la venta para el resto de socios, así como para el público en general.

Los precios que se aplicarán para el partido contra el conjunto griego, destinados a los socios titulares del abono del Estadio Olímpico en las temporadas 2023-24 y 2024-25, oscilarán, según el club, entre los 11 y los 37 euros en función de la zona del estadio.