El campeón Toluca visita al León de James Rodríguez, que busca salir de la crisis

Toluca, líder de la tabla de posiciones, fue de menos a más para vencer este miércoles al Galaxy de los Angeles por 3-2 y ahora, en la duodécima fecha del campeonato, buscará sacar provecho de los altibajos del León, undécimo de la tabla de posiciones.

Después de perder 0-1 con Cruz Azul el 23 de agosto, los 'Diablos' del entrenador argentino Antonio Mohamed suman cinco triunfos consecutivos en la liga, entre ellos una goleada por 6-2 al poderoso Monterrey, equipo del español Sergio Ramos.

Con 18 goles anotados y cinco recibidos en esos encuentros, el cuadro de Mohamed es el de mejor ataque con 31 goles, 21 más que León, poco beneficiado con el rendimiento de James, que sólo ha jugado cinco partidos como titular con un par de anotaciones.

La derrota del León, 2-0 en casa del Juárez en la pasada jornada, le costó el puesto al argentino Eduardo Berizzo, sustituido por Ignacio Ambriz, quien guió al equipo al título del Apertura 2020, y ahora espera sacarlo del bache, meterlo en cuartos de finales y a partir de ahí, mostrar su mejor fútbol.

Una de las metas del estratega es sacar lo mejor de James Rodríguez, quien bajó su nivel después de que fue excluido del Mundial de clubes.

Toluca saldrá a hacer daño con la dupla del portugués Paulinho, sublíder de los goleadores, y el mexicano Alexis Vega, quienes pasan por un gran momento.

Toluca está obligado ganar para no poner en riesgo su liderato; con su misma cantidad de puntos está el Monterrey de Ramos, que el domingo visitará a los Xolos de Tijuana. Con una unidad menos, aparecen América, local ante el Santos Laguna el sábado; y Cruz Azul, visitante del Tigres UANL, ese mismo día.

Monterrey tendrá un reto difícil ante el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, sexto de la tabla e invicto en su estadio.

América sale como favorito ante el inestable Santos, decimotercero de la clasificación, y Cruz Azul está obligado a mostrar su mejor juego ante un Tigres que va quinto de la tabla y cuenta con la mejor defensa de la liga.

La jornada 12 empezará el viernes con los partidos Necaxa-Pachuca, Mazatlán-San Luis y Atlás-Juárez FC. En otros duelos, el sábado Querétaro recibirá al Puebla y el domingo las Chivas de Guadalajara visitarán a los Pumas UNAM.

- Partidos de la duodécima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

. Viernes 3: Necaxa-Pachuca, Mazatlán-San Luis y Atlas-Juárez FC.

. Sábado 4: Querétaro-Puebla, León-Toluca, Tigres UANL-Cruz Azul y América-Santos Laguna.

. Domingo 5: Pumas UNAM-Chivas de Guadalajara y Tijuana-Monterrey.