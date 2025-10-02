El Euskadi-Palestina de noviembre en Bilbao se presentará en Museo de la Paz de Gernika

A la firma del acuerdo para la celebración del encuentro acudirán Jibril Rajoub y Susan Shalabi, presidente y vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol, respectivamente; el presidente de la Federación Vasca, Iker Goñi; y el futbolista vasco internacional con la selección de Palestina Yaser Hamed.
La FVF recalca que este encuentro entre Euskadi (País Vasco, norte de España) y Palestina se ha organizado "con el objetivo de reclamar y defender la paz" y "desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad".