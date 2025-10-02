El Euskadi-Palestina de noviembre en Bilbao se presentará en Museo de la Paz de Gernika

Bilbao (España), 2 oct (EFE).- El partido amistoso que van a disputar las selecciones de Euskadi y Palestina el 15 de noviembre en el estadio de San Mamés (Bilbao) será presentado el próximo sábado en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Paz de Gernika, según anunció la Federación Vasca de Fútbol (FVF).