Fútbol Internacional

El Euskadi-Palestina de noviembre en Bilbao se presentará en Museo de la Paz de Gernika

Bilbao (España), 2 oct (EFE).- El partido amistoso que van a disputar las selecciones de Euskadi y Palestina el 15 de noviembre en el estadio de San Mamés (Bilbao) será presentado el próximo sábado en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Paz de Gernika, según anunció la Federación Vasca de Fútbol (FVF).

Por EFE
02 de octubre de 2025 - 11:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2353

A la firma del acuerdo para la celebración del encuentro acudirán Jibril Rajoub y Susan Shalabi, presidente y vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol, respectivamente; el presidente de la Federación Vasca, Iker Goñi; y el futbolista vasco internacional con la selección de Palestina Yaser Hamed.

La FVF recalca que este encuentro entre Euskadi (País Vasco, norte de España) y Palestina se ha organizado "con el objetivo de reclamar y defender la paz" y "desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad".

Enlace copiado