El Tigres de Jenni Hermoso expone el liderato ante el Puebla

Con 10 victorias, dos empates y una derrota, el equipo dirigido por el entrenador español Pedro Martínez es el líder de la clasificación con 32 puntos, dos más que el Pachuca, que es segundo.

Esto lo han conseguido con la mejor forma de Hermoso desde que fichó en 2024 por las felinas.

La exdelantera del FC Barcelona y del Atlético de Madrid españoles es la tercera mejor goleadora del campeonato con 13 dianas, a tres de igualar a Charlyn Corral, del Pachuca, y quien encabeza a las artilleras.

En la última jornada, Hermoso marcó su primer póker en México, en la paliza de 9-0 al León.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tigres sueña con alcanzar el séptimo título para afianzarse como el equipo más ganador del país.

Puebla parece ser una presa fácil ya que es penúltimo con cinco puntos, luego de un triunfo, dos empates y 10 caídas.

Además, tiene el peor ataque con cinco tantos convertidos y ha encajado 33 goles, la segunda peor cifra entre los 17 equipos.

La decimocuarta jornada comenzará este viernes con la visita del Necaxa al Querétaro.

El sábado, el Cruz Azul recibirá al Tijuana y el Toluca al Mazatlán.

El domingo, el Guadalajara será anfitrión de las Pumas UNAM, el Atlas del León y el Pachuca del San Luis.

La jornada concluirá el lunes con los enfrentamientos Santos Laguna-Juárez FC y Monterrey-América.

04.10: Cruz Azul-Tijuana y Toluca-Mazatlán.

05.10: Puebla-Tigres UANL, Atlas-León, Guadalajara-Pumas UNAM y Pachuca-San Luis.

06.10: Santos Laguna-Juárez y Monterrey-América.