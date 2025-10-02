El Villarreal solo ha ganado dos veces en el Bernabéu, la última en 2023

La visita más reciente del equipo amarillo al feudo madridista fue en la novena jornada de la pasada temporada, el 5 de octubre de 2024, en un partido al que el conjunto de Marcelino García Toral llegaba en tercera posición con 17 puntos, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti era segundo con 18 puntos.

Los madridistas dominaron la primera parte, en la que se adelantaron con un gol de Fede Valverde, en el minuto 14, con un potente disparo desde fuera del área y varias ocasiones claras, mientras que el Villarreal respondió con peligro, rozando el empate en un disparo de Pépé al travesaño.

En la segunda mitad, el ritmo bajó hasta que Vinícius sentenció con un derechazo desde la frontal en el minuto 73. En ese partido se lesionó de la rodilla Dani Carvajal, que tuvo que abandonar el campo en camilla en el tiempo añadido.

Por parte del Real Madrid jugaron aquel partido Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Camavinga (Militao), Fede Valverde, Modric (Lucas Vázquez), Bellingham; Vinícius (Güler) y Mbappé (Rodrygo).

Por parte del Villarreal lo hicieron Diego Conde; Kiko Femenía, Raúl Albiol (Bailly), Costa, Cardona (Bernat); Comesaña, Pape Gueye, Parejo (Terrats), Baena (Yeremy Pino); Pépé (Akhomach) y Barry.

Las dos únicas victorias del equipo amarillo fueron en la temporada 2022-23 y 2017-18. En 2023, el equipo de Quique Setién se rehízo tras un gol de Pau Torres en propia puerta. Samu Chukueze empató el partido y Vinicius puso el 2-1, pero José Luis Morales y de nuevo Chukwueze pusieron el 2-3 definitivo.

En 2018, un gol de Pablo Fornals en el minuto 86 dio los tres puntos al equipo de Javi Calleja.

El balance de los veinticinco encuentros disputados en el Santiago Bernabéu es de dos victorias para el Villarreal, seis empates y diecisiete victorias para el Real Madrid.