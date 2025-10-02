Georgia convoca a todas sus estrellas para sus partidos con España y Turquía

La expedición georgiana la encabezarán el extremo Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el delantero George Mikautaze (Villarreal) y el portero Georgi Mamardashvili (Liverpool), figuras con las que Georgia intentará hacer historia en una fase de clasificación para el Mundial, que nunca ha conseguido superar.
La única baja entre los habituales del once de Sagnol es el lesionado mediocampista Georgi Chakvetadze, que milita en el Watford inglés.
De los 25 jugadores convocados solo dos juegan en la liga georgiana: el portero David Kereselidze (Dila) y el mediocampista Vladímir Mamuchashvili (Torpedo Kutaísi).
La participación de la selección georgiana en el campeonato de Europa celebrado el año pasado en Alemania, donde por primera vez accedió a una fase eliminatoria, en la que cayó en octavos de final ante España (1:4), ha generado muchas expectativas entre la afición.
Tras dos partidos diputados Georgia ocupa con 3 puntos, los mismos que tiene Turquía, pero con mejor diferencia de goles, el segundo lugar del Grupo E, que lidera invicta España con 6 y cierra Bulgaria, sin puntos.
La selección georgiana viajará el próximo lunes a España, a la ciudad de Alicante, donde se preparará para sus encuentros con España y Turquía, anunció hoy la Federación de Fútbol de Georgia.