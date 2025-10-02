Georgia convoca a todas sus estrellas para sus partidos con España y Turquía

Tiflis, 2 oct (EFE).- Georgia ha convocado a todas sus estrellas para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que disputará como visita el próximo día 11 con España, en Elche, y tres días después con Turquía, en Izmir, según la lista anunciada hoy por su seleccionador, el francés Willy Sagnol.