Kike Salas vuelve al grupo y se apunta para la visita del Barça

La presencia del defensa canterano, que fue baja en Vallecas por una sobrecarga en el recto abdominal, fue la principal novedad en la ciudad deportiva sevillista en el antepenúltimo entrenamiento antes de afrontar la octava jornada de LaLiga EA Sports.
Siguen al margen del grupo el extremo belga Adnan Januzaj, que sufre un esguince lateral en el tobillo izquierdo desde el partido ante el Rayo, y que así se unió a la lista de lesionados, en la que también estaba Kike Salas y en la que aún permanece el delantero Alfon González.
El punta albaceteño sufrió un esguince medial del tobillo derecho en los primeros minutos del encuentro que el Sevilla ganó (1-2) en Vitoria ante el Alavés en la quinta jornada del torneo.
Almeyda también está pendiente del medio Joan Jordán, que trabaja con el grupo desde la pasada semana después de que fuera operado el 15 de julio de una hernia disca; y del central francés Tanguy Nianzou, que se recupera de una lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo el miércoles de la pasada semana en el partido ante el Villarreal de la sexta jornada.
