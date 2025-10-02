Kike Salas vuelve al grupo y se apunta para la visita del Barça

Sevilla, 2 oct (EFE).- El central Kike Salas se incorporó este jueves al trabajo de la plantilla del Sevilla, después de que fuera baja por lesión en el partido del pasado domingo en el campo del Rayo (0-1), y está así disponible para su entrenador, el argentino Matías Almeyda, para el encuentro del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán ante el Barcelona.