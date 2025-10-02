Koundé, Camavinga y Mbappé en la lista de Deschamps para los dos próximos partidos

Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, es la gran novedad de la lista por vivir su primera convocatoria en la selección absoluta a sus 28 años, fruto de las numerosas bajas a causa de las lesiones en el sector ofensivo, como Désiré Doué, Ousmane Dembélé o Rayan Cherki.

También regresa a la selección francesa Christophe Nkunku, ausente desde noviembre de 2024, pero que refuerza la delantera pese a que no cuenta con muchos minutos en el Milan.

La lista de Deschamps no incluye al también madridista Aurélien Tchouameni, sancionado para los dos próximos partidos, pero sí a su compañero Camavinga, ausente en la pasada convocatoria por lesión.

"Confío en él, está con nosotros desde 2020 aunque no atraviesa el mejor momento con el Madrid mantengo mi confianza en él y es importante que lo sepa (...) Es el más joven de los que he convocado, está con nosotros desde 2020 y no tenía ni 18 años", dijo sobre Camavinga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacó también su "polivalencia" y recordó que ya ha tenido que jugar de lateral izquierdo en el pasado, tanto en la selección como en su club, un punto a su favor.

Sobre su menor tiempo de juego en el Madrid, Deschamps lo atribuyó a la sucesión de lesiones, que ha hecho que otros jugadores hayan aprovechado las oportunidades.

El seleccionador francés también se refirió al gran momento que atraviesa Mbappé: "Tiene unas piernas de fuego, confianza y en su cabeza todo va bien. Si marca incluso cuando no está del todo bien, ahora que derrocha potencia y velocidad marca todavía más la diferencia".

"Con nosotros tiene un gran compromiso, asume su papel de capitán y su responsabilidad con el grupo. Todo va bien", agregó el seleccionador, que reiteró que le considera un delantero centro "que tiene que tener libertad" y "algo menos de obligación defensiva".

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (PSG/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ARA), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP)

Centrocampistas: Manu Koné (Roma/ITA), Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Khephren Thuram (Juventus/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Adrien Rabiot (Milan/ITA)

Delantero: Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Bradley Barcola (PSG/FRA), Kingsley Coman (Al-Nassr/ARA), Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Christopher Nkunku (Milan/ITA).