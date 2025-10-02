La presión del Liverpool, la revancha de Xabi Alonso y la jornada en 5 focos

Campeón el Bayern Múnich de doce de las últimas trece Bundesligas, el Borussia Dortmund y el Leipzig compiten este sábado entre sí como aspirantes, subidos en una racha de cuatro triunfos consecutivos cada uno por las cinco victorias, pleno absoluto y único en las grandes ligas europeas, del conjunto bávaro, al que los dos persiguen en su duelo directo.

El enfrentamiento del Signal Iduna Park define su capacidad. El Borussia Dortmund es segundo, a dos puntos del Bayern. El Leipzig es tercero, a tres, porque en la primera cita cayó por 6-0 en el Allianz Arena. El equipo propiedad de Red Bull ganó siete de sus últimos nueve choques contra el conjunto amarillo, pero sólo dos de ellos en el escenario del sábado.

El Liverpool aún es el líder de la ‘Premier League’, pero su primera posición ya está en riesgo. La derrota del pasado sábado contra el Crystal Palace (2-1) más el triunfo del Arsenal a última hora en Newcastle (1-2) han reducido su ventaja a tan solo dos puntos, antes de su visita al campeón del mundo en Stamford Bridge: un Chelsea preocupado.

Mejor en torneos cortos que en competiciones más regulares, el grupo de Enzo Maresca que conquistó el Mundial de Clubes y la Liga Conferencia sostiene la misma irregularidad en la liga inglesa que la pasada campaña. Es octavo, encadena tres jornadas sin ganar y ha perdido sus dos últimos choques, el más reciente por 1-3 contra el Brighton.

Goleado por el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones en el Metropolitano (5-1), el Eintracht Francfort se mide ahora al Bayern Múnich, el líder de la Bundesliga, el único equipo que lo ha ganado todo en este curso en las cinco grandes ligas europeas y, además, casi siempre a golpe de triunfos rotundos en el juego y el marcador.

Ha anotado 22 goles en solo cinco encuentros (6-0 al Leipzig, 2-3 al Augsburgo, 5-0 al Hamburgo, 1-4 al Hoffenheim y 4-0 al Werder Bremen), diez de ellos del imparable Harry Kane, antes de visitar al Eintracht, cuarto en la tabla, autor también de muchos tantos (17, seis en su último compromiso liguero contar el Borussia Moenchengladbach, por 4-6), pero tremendamente vulnerable en defensa.

Por primera vez desde la contundente derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid, el pasado sábado por 5-2 en el Metropolitano, el Real Madrid de Xabi Alonso se expone ante su afición en el Santiago Bernabéu, además en una confrontación muy exigente contra el Villarreal, tercero, a dos puntos del club blanco y a tres del liderato del Barcelona.

Es una prueba de fuego para el conjunto de Marcelino García Toral, que suma tres triunfos seguidos pero que cayó en su salida más dura hasta la fecha, contra el Atlético de Madrid por 2-0. La presión es del Real Madrid, que necesita reponerse del derbi entre las polémicas internas que surgen en torno ahora a Fede Valverde o Vicinius. Mbappé, mientras, sigue en una racha descomunal: 13 goles ya en este curso, diez de ellos en los seis partidos más recientes.

Líder dos años después, por su victoria de la última jornada contra el Nápoles en San Siro (2-1), al Milan le toca ahora defender la cima. Un desafío aún mayor para el conjunto de Massimiliano Allegri, que se reencuentra con el Juventus en Turín, con la victoria como única garantía para seguir en la primera posición para Luka Modric, Christian Pulisic y compañía.

El grupo de Allegri, que dirigió al Juventus a cinco títulos de la Serie A entre 2014 y 2019, pero también a uno al Milan en 2010-11, suma cuatro triunfos consecutivos, ya dispone de Rafael Leao y se siente poderoso en este curso. Su rival de este sábado, que empezó muy fuerte, ha bajado el ritmo: dos empates seguidos despiertan dudas, aunque tan solo está a punto del liderato. EFE