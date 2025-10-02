Marathón y Olancho buscan acercarse al líder Olimpia en la fecha 13 del Apertura hondureño

Los equipos que más se acercan al Olimpia son Marathón, bajo la conducción del argentino Pablo Lavallén, y Olancho, quienes buscan recortar distancias en la tabla de posiciones.

La jornada iniciará el viernes con el encuentro entre Juticalpa, que acumula 13 puntos y ocupa la octava casilla, y Marathón, segundo con 20 unidades.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, sede de Juticalpa, y supone una oportunidad para que Marathón mantenga la presión sobre Olimpia, el club más laureado del país con 39 títulos.

El sábado, el Victoria, que suma cuatro enteros, jugará de local en La Ceiba (Caribe) ante Olancho, que es tercero en la tabla de clasificación con 20 unidades.

En Tegucigalpa, Motagua, dirigido por el español Javier López, será local frente al modesto Génesis, que permanece noveno con nueve puntos.

Las "Águilas" del Motagua llegan con la tarea de recomponerse tras su eliminación de la Copa Centroamericana, donde cayó 2-1 ante Alajuelense en el partido de vuelta de los cuartos de final, y ocupa actualmente la séptima plaza con 15 unidades.

El domingo arrancará con el duelo entre Universidad Pedagógica y Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel.

Los universitarios ocupan la cuarta plaza con 16 puntos, mientras que los "Leones" del Olimpia mandan la tabla con 24 unidades.

La jornada se cerrará en San Pedro Sula (norte), donde Real España recibirá a Platense con la intención de escalar hacia los primeros puestos.

La “Máquina” del Real España, bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, marcha sexta con 15 puntos, los mismos que Platense, equipo que lo supera únicamente por diferencia de goles.