Nasser Al-Khelaifi y el Club América, entre los premiados de WFS 2025

WFS anunció este jueves los ganadores de la edición de 2025, que cuenta con 11 categorías, enfocadas a poner en valor la innovación, el impacto social, la sostenibilidad y el progreso dentro y fuera del terreno de juego, tras la recepción de 135 candidaturas procedentes de 20 países.

Nasser Al-Khelaifi recibirá el premio al mejor ejecutivo por liderar la expansión global del PSG, que en 2025 conquistó su primera Liga de Campeones frente al Inter de Milán, promoviendo la sostenibilidad y el impacto comunitario.

El Club América será premiado como la mejor iniciativa de marca, ya que redefinió su identidad, dejando atrás el lema "Ódiame más", y alcanzó a 34 millones de usuarios, generó 100 millones de visualizaciones y reforzó los vínculos con los aficionados en México, Estados Unidos y otros países.

El Allianz Arena de Múnich se sumará a los premiados como el estadio más sostenible de Europa, gracias a innovaciones como bombas de calor, infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, iluminación eficiente, césped híbrido y políticas de cero residuos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al Nassr x Condor Media -mejor iniciativa de transformación digital-, Zebras FC (Juventus FC) -mejor estrategia de crecimiento-, Jan Vertonghen Foundation -premio Marcus Rashford-, wehave x RSCA x Sunweb -proveedor más innovador-, FAW – Cymru WEURO25 Campaign -mejor iniciativa de fútbol femenino-, Il Calcio è di Tutti (FIGC) -premio al fútbol sin límites Eli Wolff-, Enabling Leadership Play (EL Play) -premio fútbol por una buena causa) y Diana Matheson (Northern Super League) -premio al liderazgo femenino- serán el resto de ganadores de unos premios creados en 2017.