Organizan una cena en Londres con la madre de Lamine Yamal a partir de 150 euros

Este evento tendrá lugar el 7 de noviembre en el Hotel Leonardo del centro de Londres, una localización con vistas al Puente de la Torre, y donde se ofrece la oportunidad de conocer a la madre del "mejor futbolista del mundo en estos momentos".

Existen tres tipos de entradas a la venta: la primera, de 130 libras (150 euros) más gastos de gestión incluye una copa de vino espumoso a la llegada, un menú de tres platos, una copa de vino, café, té y pastelitos y agua con gas o sin gas.

La de 150 libras (172 euros) da acceso a todo lo anterior y añade una foto grupal con la madre de Lamine y sustituye la copa de vino por media botella.

La entrada más cara, la de 289 libras (331 euros), proporciona todo lo anterior y, además, asegura una fotografía con Sheila Ebana y una mesa VIP cerca de ella.

El evento está estructurado primero con una recepción con champán de media hora, seguida de una cena y entretenimiento de hora y cuarto, tras lo que se da paso a otro espectáculo de media hora antes de que se cierre la noche con una actuación de un DJ en directo y la apertura de la pista de baile. La organización garantiza, además, la posibilidad de interactuar con personalidades del deporte.

Es imprescindible ir de etiqueta, según confirma el evento en su página web.