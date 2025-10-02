Plaza Amador, a mantener el paso perfecto

Los "leones" placinos, que suman 26 puntos en el Este, se medirán el próximo domingo al Veraguas United, líder del Oeste con 15 unidades y +5 en el promedio de goles, en un duelo directo entre punteros de conferencias.

Ese mismo día, el Sporting San Miguelito, cuarto en el Este con 13 puntos, visitará al Herrera FC, último de la Conferencia Oeste con apenas 6 unidades.

La jornada se abrirá este viernes con el choque entre Tauro FC y San Francisco FC, en el que el cuadro franciscano, segundo en el Oeste con 15 puntos y una diferencia de goles de +1, buscará sumar de a tres y aprovechar un tropiezo de Veraguas para recuperar la cima. Enfrente tendrá a un cuadro local en crisis, hundido en el fondo del Este con 12 puntos.

El sábado se disputarán dos encuentros. Destaca el enfrentamiento entre Árabe Unido de Colón y Club Deportivo Universitario, en el que los colonenses, quintos en el Oeste con 13 unidades, quieren alargar a tres su racha de victorias frente a un rival que es tercero en la misma conferencia con 14 puntos.

El duelo entre el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), cuarto en el Oeste con siete puntos, y Umecit FC, tercer clasificado en el Este con 15, completará la jornada sabatina.

La undécima fecha se cerrará el lunes con el partido entre SD Atlético Nacional y Alianza FC. Los aliancistas, segundos en el Este con 16 unidades, intentarán mantenerse en la parte alta de la tabla frente al penúltimo clasificado del Oeste.