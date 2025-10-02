Rivas, una de las novedades de Honduras para jugar ante Costa Rica y Haití

Tegucigalpa, 2 oct (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, llamó este jueves a 30 jugadores para los partidos ante Costa Rica y Haití, de la eliminatoria de la Concacaf del Mundial 2026, que se disputarán en el país centroamericano.