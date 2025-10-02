Yéremy Pino brilla en la victoria del Crystal Palace

El equipo que dirige el austriaco Oliver Glasner, ganador de la Community Shield ante el Liverpool el pasado mes de agosto, se impuso al cuadro ucraniano con los tantos del colombiano Daniel Muñoz y del inglés Eddie Nketiah en un encuentro que pudo haber terminado en goleada.

Los actuales terceros clasificados de la Premier League (12 puntos), por detrás de Arsenal (13) y Liverpool (15), son uno de los favoritos para conquistar la quinta edición de la Liga Conferencia, junto con el Fiorentina y el Rayo Vallecano.

Los italianos, subcampeones en dos ocasiones (2023 y 2024), consiguieron ganar por 2-0 ante el Sigma Olomouc de República Checa con goles de Roberto Piccoli y Cher Ndour, una victoria necesaria tal y como están en la Serie A, decimosextos con tres unidades y a un solo punto del descenso.

Los españoles en cambio, que llevaban sin pisar competiciones europeas desde el curso 2000/2001, resolvieron su partido contra el Shkendija de Macedonia del Norte con un sólido 2-0 en el Estadio de Vallecas gracias a los tantos de Unai López y Fran Pérez.

También destacaron en la jornada la goleada del Zrinjski bosnio, primer líder de la clasificación, por 5-0 ante el Lincoln de Gibraltar. Por detrás le sigue el AEK Larnaca chipriota, que le endosó un 4-0 al AZ Alkmaar neerlandés, mientras que en tercera posición está el Lech Poznan polaco (4-1 ante el SK Rapid austriaco).

Resultados de la primera jornada de Liga Conferencia:

-Dinamo Kiev (UKR), 0 - Crystal Palace (GRB), 2

-Rayo Vallecano (ESP), 2 - Shkendija (MKD), 0

-AEK Larnaca (CHP), 4 - AZ Alkmaar (NED), 0

-Fiorentina (ITA), 2 - Sigma Olomouc (CHE), 0

-Slovan Bratislava (SVK), 1 - Estrasburgo (FRA), 2

-Sparta Praga (CHE), 4 - Shamrock Rovers (IRL), 1 .