Zubimendi, nominado a jugador del mes en la Premier League

Zubimendi, que llegó al Arsenal este verano procedente de la Real Sociedad, marcó sus dos primeros goles en la Premier en un triunfo por 3-0 contra el Nottingham Forest. El internacional español cazó una gran volea desde fuera del área y después sorprendió con un doblete para hacer el primer doblete de su carrera deportiva.

El mediocentro, que se ha asentado como titular en el Arsenal de Mikel Arteta, competirá en el premio con Erling Haaland, autor de cinco goles y una asistencia en septiembre, Daichi Kamada, centrocampista del Crystal Palace, Yankuba Minteh, extremo del Birghton & Hove Albion, Robin Roefs, portero del Sunderland, y Granit Xhaka, centrocampista del Sunderland.

El ganador sucederá en el palmarés a Jack Grealish, que se llevó el premio en agosto por su gran arranque de temporada con el Everton.