Almada y Sorloth, listos para Vigo; Llorente, con trabajo individualizado

El delantero noruego retornará a la convocatoria para el encuentro de este domingo frente al Celta en Balaídos, a la que también podría volver Almada, aunque el argentino acumula tres semanas sin competir.

El regreso de José María Giménez, que no juega desde el 20 de junio, pero ya acumula casi dos semanas al mismo ritmo de sus compañeros, aún sigue pendiente dentro de su puesta a punto.

Para este domingo seguirá de baja Johnny Cardoso, por un esguince de tobillo. El medio centro estadounidense se ha perdido los últimos cinco choques de su equipo, frente al Liverpool, al Mallorca, al Rayo Vallecano, al Real Madrid y al Eintracht y también este domingo contra el Celta.

A Marcos Llorente se le espera en el duelo de este domingo, aunque este viernes tuvo trabajo individualizado en el gimnasio del Centro Deportivo de Majadahonda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Julián Alvarez y Giuliano Simeone, dentro del control de cargas del primer equipo, tampoco participaron en el entrenamiento al completo de este viernes. Solo hicieron la primera parte, aunque se prevé que ambos inicien el encuentro en Balaídos desde el once titular.