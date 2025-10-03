Athletic y Mallorca buscan aire en San Mamés

Al Athletic el 4-1 del miércoles en la visita al Borussia Dortmund, la segunda jornada de la Liga de Campeones, se le ha sumado a una negativa racha que ya es de cinco derrotas en seis partidos seguidos sin ganar.

En Liga, los 'leones' solo han sumado un punto de los 12 posibles en los cuatro partidos en los que no han tenido en el campo a Nico Williams, lesionado, ni en el banquillo a su técnico Ernesto Valverde, sancionado.

Dos de las muchas bajas del conjunto rojiblanco en un arranque de temporada en el que ha perdido para casi todo el curso a Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA, y Beñat Prados y Unai Egiluz, ambos lesionados de gravedad.

Para mañana, Valverde quizás recupere a Nico, aunque no se le espera todavía de inicio, pero por contra no podrá contar con Sancet, que no salió el miércoles al Westfalstadion por unas molestias que se confirmaron posteriormente como una lesión muscular.

A la espera de lo que pase con Nico Williams, la de Sancet se suma a las bajas de Alex Berenguer y Mikel Vesga, que no parece que estén aún para choque de mañana. Un encuentro de cara al cual el técnico cuidó mucho los minutos de sus jugadores en Dortmund, donde tiró de rotaciones.

Algo que volverá a hacer ante el Mallorca, lo que complica saber cual puede ser un once inicial que en Champions fue más que sorprendente.

Haciendo cábalas con lo que suele hacer Valverde, ese equipo de mañana podría tener de inicio bajo palos a Unai Simón, quien no tuvo en Alemania su mejor día; y a un cuarteto defensivo con Areso y Yuri en los laterales y la pareja Vivián-Laporte en el centro de la zaga.

Más adelante, a Galarreta y Jauregizar en el doble pivote; y arriba -en principio, sin Nico, Sancet y Berenguer-, a Iñaki Williams acompañado por Unai Gómez, Robert Navarro y Gorka Guruzeta.

El conjunto bermellón viene de ganar su primer partido esta temporada ante el Deportivo Alavés (1-0), superando una racha de otros seis partidos sin ganar ante equipos de competición europea como Barcelona (0-3), Real Madrid (2-1), Atlético de Madrid (1-1) o Celta de Vigo (1-1).

La principal intención del cuadro balear en San Mamés será alargar el "espíritu colectivo" del que hablaba Arrasate tras el triunfo ante los de Coudet, por lo que el once se parecerá mucho al del pasado fin de semana.

Salvo la baja de Takuma Asano, un hueco que podría ocupar Pablo Torre en su vuelta a la titularidad, la principal novedad está en el posible doble lateral en la banda derecha, con Mateu Jaume por delante de un Pablo Maffeo que poco a poco comienza a recuperar su nivel.

El Mallorca tratará de seguir creciendo con el balón en sus pies, tal y como dijo el entrenador en la previa, siguiendo sus ideas de que se vea un equipo cada vez más valiente y capaz de generar peligro a equipos del poderío futbolístico como el Athletic.

La temporada pasada un punto sobre el que se hizo fuerte el equipo insular fue el balón parado, de donde nació el tanto de Antonio Raíllo, por lo que los bermellones deberán cuidar con detalle este tipo de acciones para sacar un resultado positivo de San Mamés.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro; y Guruzeta.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu, Morlanes, Mateu Jaume, Darder, Pablo Torre; Muriqi.

Clasificaciones: Athletic (10º; 10 puntos); Athletic 19º (5 puntos).

Dato: El Athletic ha sumado 20 de 24 puntos, con seis victorias y dos empates, en las ocho últimas visitas del Mallorca a San Mamés.

Valverde, en Dortmund tras la quinta derrota en seis partidos sin ganar: "hay que rehacerse porque el del Mallorca es un partido importantísimo".

Jagoba Arrasate: "Es una buena oportunidad para puntuar en San Mamés".

Altas: El técnico Ernesto Valverde (cumplida su sanción).

Bajas: Oihan Sancet, Alex Berenguer y Mikel Vesga (lesionados) y Beñat Prados, Yeray Álvarez y Unai Egiluz (bajas de larga duración).

Bajas: Marash Kumbulla, Omar Mascarell y Takuma Asano (lesión), Dani Rodríguez (decisión técnica).