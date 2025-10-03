Bellingham, fuera de la lista de Inglaterra

El jugador del Real Madrid pasó por el quirófano en verano para operarse de una dolencia en el hombro y se perdió los primeros cuatro partidos de liga. Volvió el 20 de noviembre y desde entonces ha acumulado minutos en cuatro encuentros, además de sumar su primera titularidad contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

Pese a esto, no ha convencido a Tuchel, como tampoco lo ha hecho Jack Grealish, mejor jugador de agosto en la Premier League, ni Phil Foden, que ha vuelto a sentirse importante con el Manchester City.

El técnico alemán sí ha incluido a Marcus Rashford tras su buen inicio de temporada con el Barcelona, pero no ha contado con Conor Gallagher, centrocampista del Atlético de Madrid.

El partido contra Gales del próximo jueves es amistoso, mientras que el de Letonia es clasificatorio para el Mundial. Inglaterra es líder de su grupo con quince puntos de quince posibles y una ventaja de siete unidades respecto a Albania, que marcha segunda.

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y James Trafford (Manchester City)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur) y John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal) y Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal) y Ollie Watkins (Aston Villa).