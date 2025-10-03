'Chucky manía' en San Diego

El San Diego, club propiedad de Sir Mohamed Mansour y del que es socio Juan Mata, puso en la mesa 7.6 millones de dólares de salario para fichar a Lozano. Un líder en el campo y una baza inmejorable en los negocios. El 'Chucky' se compromete con la comunidad y enseña el camino a miles de niños que sueñan con jugar al fútbol a través de la nueva academia 'Right to Dream'.

"Me encanta ese proyecto, lo viví en Pachuca y ahora ser parte de un nuevo proyecto con la misma visión para mí es maravilloso. Me encanta que los niños me vean como ejemplo, que pueda dejar una huella o ser motivación para que logren sus sueños", afirmó Lozano a EFE.

Lo veo un poco ahora con los niños de la academia, todos los días están felices, te ven como un sueño", prosiguió el Chucky.

El San Diego estrenó un centro deportivo de 28 acres en el que acerca a los jóvenes al fútbol profesional desde etapas muy tempranas de su carrera. El modelo Right to Dream ya ha llevado academias de clase mundial a Ghana, Dinamarca y Egipto. Mohammed Kudus, ahora mediapunta del Tottenham, fue uno de los jugadores que se desarrollaron gracias a este proyecto.

No hay mejor reclamo que el 'Chucky' en San Diego. Y la comunidad hace que Lozano se sienta muy cómodo en su nueva etapa californiana.

"Desde el primer momento en la presentación fue maravilloso, la gente mexicana me ha apoyado y ha sido maravillosa. Nos gusta salir, se presta mucho el clima, la ciudad, con la familia y todo, es bonito tener la oportunidad de salir y pasear", afirmó Lozano.

"La gente se acerca, pide fotos, autógrafos, pero yo no tengo ningún problema, que me demuestren ese cariño, ese agradecimiento de poner a México en alto es muy bonito. No tengo problemas en que se acerquen, es algo que agradezco y me encanta", prosiguió.

La carrera futbolística del 'Chucky', que liderará a México en el próximo Mundial, le llevó a triunfar en Holanda, con el PSV Eindhoven, y en Italia, donde ganó una histórica Serie A con el Nápoles.

Lo que se conoce menos es su perfil empresarial. Es patrocinado por Nike y no le faltan ofertas para ser imagen de marcas internacionales.

"Veo mucho que encaje mucho a mi personalidad, a lo que yo soy como persona, como es mi familia", informó Lozano a EFE.

Una de sus últimas campañas llegó de la mano de Foot Locker, para un anuncio familiar de 'vuelta al cole'.

"En ese momento con Footlocker hicimos un comercial muy familiar, muy bonito, tratando de que los jóvenes regresen a clases de la mejor manera, y así buscamos esas participaciones, un poco familiares, un poco tranquilas, que sea como una visualización hacia los jóvenes de admiración, de que se pueden lograr cosas, eso es lo que buscamos", contó el 'Chucky'.

En su temporada inaugural en la MLS, el San Diego fue la primera franquicia en conseguir el pase matemático a los 'playoffs'.

Más de 18.000 aficionados compraron el abono anual al Snapdragon Stadium y más de 500.000 fans han acudido al estadio del equipo californiano en la temporada regular.

El centro deportivo del San Diego ya cuenta con 48 socios comerciales, lo que lo coloca entre los tres mejores de la MLS en cuanto a patrocinadores.

Además, el club californiano superó el récord histórico de ventas anuales de productos oficiales de la MLS, cuando todavía faltan cinco partidos para que termine la temporada regular. EFE