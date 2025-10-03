Cusco visita a Chankas y la 'U' recibe a Juan Pablo II en su pulso por el Clausura peruano

Universitario llega a la decimotercera fecha del Clausura como líder con 27 puntos y un partido pendiente de disputar, y Cusco es segundo con 22 unidades, pero con dos lances pendientes por jugar.

Cusco, dirigido por el argentino Miguel Rondelli, intenta mantener la racha goleadora que lo llevó a vencer a Deportivo Garcilaso el último martes por 4-0.

El rival del equipo dorado anda rezagado en el puesto 12, pero puede ofrecer una dura pelea en casa sobre los 2.900 metros de altura.

A su vez, Universitario se impuso en la jornada previa ante Alianza Atlético de Sullana por 0-2 y consolidó su liderazgo.

En esta fecha, el actual bicampeón peruano, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, recibe a Juan Pablo II, también rezagado en la mitad inferior de la tabla en su sede del estadio Monumental de Lima, en el último partido del domingo.

El tercero de la tabla, Sporting Cristal, visitará el sábado al ADT en la andina ciudad de Tarma, después de ganar el lunes pasado a Ayacucho por 3-0.

Igualmente, Alianza Lima viajará el domingo a la andina Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad, alentado por el triunfo de la última jornada ante Atlético Grau por 2-1.

El club blanquiazul, dirigido por el argentino Néstor Gorosito, marcha cuarto con 18 unidades, mientras que Alianza Universidad es antepenúltimo con 10 puntos.

En otros partidos de la fecha, Comerciantes Unidos abre este viernes ante UTC de Cajamarca y Sport Boys se mide el sábado ante Sport Huancayo.

El domingo, la fecha 13 se completa con los encuentros de Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético de Sullana, así como Atlético Grau contra Melgar de Arequipa.

- Programación de la fecha 13 del Clausura en Perú:

. Viernes 3 de octubre: Comerciantes Unidos - UTC.

. Sábado 4 de octubre: Los Chankas - Cusco FC, ADT - Sporting Cristal y Sport Boys - Sport Huancayo.

. Domingo 5 de octubre: Alianza Universidad - Alianza Lima, Deportivo Garcilaso - Alianza Atlético, Atlético Grau - Melgar y Universitario - Juan Pablo II.