El United llevará brazalete negro este sábado por el atentado de Mánchester

Dos personas murieron y tres resultaron heridas el jueves después de que el britanicosirio Jihad Al-Shamie arrollara a transeúntes con un coche y acuchillara a un hombre durante el festival judío de Yom Kippur en la sinagoga de Heaton Park, en el norte de Mánchester.

Con la información facilitada este viernes, se conoce pues que una de las bajas mortales así como las heridas de otra persona fueron provocadas por los disparos de los agentes, que también mataron a tiros al sospechoso. La Policía mantiene bajo custodia a tres presuntos cómplices mientras sigue la investigación sobre la motivación del ataque, considerado antisemita.

La Premier League ha dado permiso al United a vestir los brazaletes negros así como a guardar un minuto de silencio antes de que empiece el partido el sábado a las 15:00 hora local.

"Los pensamientos de todos en el Manchester United están con las víctimas de los trágicos eventos de hoy", señalaron los 'diablos rojos' en sus redes sociales.

