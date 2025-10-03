Fabián no entró en la convocatoria por lesión

"Fabián no viene porque tiene un problema muscular y como lo cuidamos, somos estrictamente escrupulosos con esas situaciones como el PSG nos reconoció por escrito agradeciendo el trato que hemos tenido con el jugador en la anterior convocatoria, no viene porque tiene un problema muscular. Está lesionado y no puede venir", aseguró en rueda de prensa De la Fuente.

Fabián, uno de los jugadores importantes en el centro del campo de la selección española campeona de la última Eurocopa, se perderá de esta manera cuatro partidos consecutivos por problemas físicos. Su objetivo será regresar en la ventana de noviembre, la última del 2025.