Guardiola ahuyenta las dudas: "Rodri estará listo para el Mundial"

Rodri se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre del año pasado y se perdió casi toda la temporada. Volvió para los partidos final de liga y para el Mundial de Clubes, donde sufrió una recaída que le ha lastrado en este arranque de curso.

El centrocampista español no jugó contra el Huddersfield Town, por descanso, ni frente al Burnley el fin de semana pasado, por dolor en su rodilla, y solo jugó sesenta minutos el miércoles contra el Mónaco.

"Rodri estará listo para el Mundial y el año que viene tendremos al mejor Rodri", aseguró Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El técnico español ya confirmó que Rodri se perdió el partido del fin de semana pasado porque su rodilla estaba "muy mal" y añadió que no puede jugar los "noventa minutos cada partido".

Su reemplazo en el once es Nico González, al que ve margen de mejora aún para asentarse como un sustituto de Rodri.

"Es muy joven, no es como si llevara aquí siete u ocho años. No lleva ni un año y ha sido un periodo difícil en el que se tiene que tomar muchas cosas paso a paso, y él lo va a hacer porque tiene una mente abierta. Es un futbolista muy abierto a aprender, así que lo conseguirá. Incluso Rodri en su primera temporada dijo que le costó. Es normal".