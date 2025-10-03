Guardiola: "Rodri no puede jugar los 90 minutos todos los días"

El centrocampista español se perdió el partido contra el Huddersfield Town por descanso y el del Burnley el fin de semana pasado por dolor en su rodilla y solo jugó sesenta minutos el miércoles contra el Mónaco. La ausencia en la media hora final de Rodri coincidió con el empate de los monegascos.

"No podemos jugar con doce", respondió Guardiola al ser preguntado si necesita más de un jugador para reemplazar al español. "Sé que es irremplazable, pero es que tres días antes no pudo jugar porque su rodilla estaba muy mal".

"En los treinta minutos que jugó Nico González contra el Mónaco fue el jugador que más veces recuperó la pelota en transición. En transición perdimos más veces la bola en la primera parte cuando estuvo Rodri. Te podría decir que nos empataron porque Rodri no estaba en el campo, pero no puedo demostrar eso. Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los noventa minutos de cada partido".

"Nico jugó muy bien contra el Burnley, está aprendiendo y mejorando, pero Rodri no puede mantener el ritmo todos los partidos. Trato de proteger a mis jugadores. A veces quiero a los mejores sanos, pero tengo que protegerlos también", agregó el de Sampedor.

Rodri, Balón de Oro 2024, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre del año pasado y se perdió casi toda la temporada. Volvió para los partidos final de liga y para el Mundial de Clubes, donde sufrió una recaída que le ha lastrado en este arranque de curso.