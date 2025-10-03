Independiente del Valle defenderá ante Barcelona su favoritismo por el título en Ecuador

El enfrentamiento también supone el duelo entre los técnicos españoles Javier Rabanal e Ismael Rescalvo, respectivamente.

El cuadro del Valle atesora 64 puntos, con los que saldrá ante Barcelona, que tiene 54, por lo que una victoria en su visita al cuadro guayaquileño sería determinante en su lucha para conseguir el título.

Mientras el Independiente del Valle estará comandado por uno de los goleadores del torneo, el argentino Claudio Spinelli, Barcelona tendrá al atacante uruguayo Octavio Rivero.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene 51 unidades, intentará tomarse la revancha ante Universidad Católica, que le ganó a domicilio por 2-4 en el último enfrentamiento.

La Católica, que ocupa el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 49 puntos, dispondrá de los atacantes panameños José Fajardo y Azarías Londoño, mientras que Liga contará con el portero Gonzalo Valle y el defensa haitiano Ricardo Adé.

El Libertad y Orense chocarán por terminar el hexagonal entre los tres primeros, con el objetivo de obtener de los billetes para la Copa Libertadores de 2026.

La primera fecha del segundo hexagonal por un billete para la Copa Sudamericana de 2026 también comenzará este sábado con el partido entre Delfín y El Nacional. Además, chocarán Emelec con Deportivo Cuenca y Macará con el Aucas.

El cuadrangular final, del que dos equipos perderán la categoría para el próximo año, enfrentará a Mushuc Runa y Vinotinto y al Manta contra el Técnico Universitario.

-- Partidos por la primera fecha del primer hexagonal por el título de la Liga Pro:

- Sábado: Universidad Católica-Liga de Quito.

- Domingo: Libertad-Orense y Barcelona-Independiente del Valle.

- Sábado: Delfín-El Nacional; Emelec-Deportivo Cuenca y Macará-Aucas.

- Domingo: Manta-Técnico Universitario.