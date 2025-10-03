James, Lucho Díaz y Luis Suárez lideran a Colombia para amistosos contra México y Canadá

Díaz es pieza fundamental en el Bayern Múnich, mientras que Suárez vive un buen momento con el Sporting de Lisboa. La semana pasada fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en Liga de Portugal, así como del tanto de penalti en la Liga de Campeones en la derrota frente al Nápoles (1-2).

La gran novedad es el llamado de Kevin Serna, del Fluminense, quien por primera vez vestirá la camiseta de la selección colombiana en la categoría absoluta.

Los demás nombres de los 25 convocados para estos amistosos han sido habituales en los listados del técnico argentino Néstor Lorenzo.

En esta convocatoria regresaron Álvaro Montero, Johan Carbonero, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla, pero no fueron llamados Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Jhon Córdoba, Santiago Arias ni Jorge Carrascal.

Los jugadores se concentrarán en Plano (Texas) desde el próximo sábado. El 11 de octubre, Colombia jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y tres días después se enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey).

. Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul -MEX) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG).

. Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerry Mina (Cagliari-ITA) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-ENG).

. Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica-POR), Kevin Castaño (River Plate-ARG), James Rodríguez (León-MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG).

. Delanteros: Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Kevin Serna (Fluminense-BRA), Luis Díaz (Bayern Múnich-GER), Luis Suárez (Sporting Lisboa-POR), Yáser Asprilla (Girona-ESP) y Rafael Santos Borré (Internacional-BRA).