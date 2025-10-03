Julián Alvarez, elegido mejor jugador de septiembre del Atlético de Madrid

“Muy contento. Obviamente, este último partido sobre todo pudimos conseguir una buena racha de victorias y de juego y queremos seguir por este camino”, explicó el atacante, galardonado este viernes con el galardón al ‘Jugador Cinco Estrellas’, que premia al mejor futbolista de cada mes en el Atlético de Madrid para la afición.

En los tres últimos compromisos oficiales del equipo dirigido por Diego Simeone, 'La Araña' anotó tres tantos en el triunfo por 3-2 frente al Rayo Vallecano, dos en el 5-2 al Real Madrid y uno en el 5-1 al Eintracht, aparte de dar dos asistencias a sus compañeros.

Álvarez, campeón del mundo con Argentina en 2022, acaba de ser convocado por el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, para los dos próximos compromisos amistosos -frente a Venezuela y Puerto Rico, los días 10 y 13 de octubre, respectivamente- que disputará la selección dentro de los trabajos de preparación para el Mundial 2026.