Fútbol Internacional

Julián Alvarez, elegido mejor jugador de septiembre del Atlético de Madrid

Madrid, 3 oct (EFE).- El internacional argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue elegido como el mejor jugador de septiembre del equipo por la afición del conjunto rojiblanco, con el que ha marcado seis goles en las últimas tres victorias.

Por EFE
03 de octubre de 2025 - 15:15
“Muy contento. Obviamente, este último partido sobre todo pudimos conseguir una buena racha de victorias y de juego y queremos seguir por este camino”, explicó el atacante, galardonado este viernes con el galardón al ‘Jugador Cinco Estrellas’, que premia al mejor futbolista de cada mes en el Atlético de Madrid para la afición.

En los tres últimos compromisos oficiales del equipo dirigido por Diego Simeone, 'La Araña' anotó tres tantos en el triunfo por 3-2 frente al Rayo Vallecano, dos en el 5-2 al Real Madrid y uno en el 5-1 al Eintracht, aparte de dar dos asistencias a sus compañeros.

Álvarez, campeón del mundo con Argentina en 2022, acaba de ser convocado por el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, para los dos próximos compromisos amistosos -frente a Venezuela y Puerto Rico, los días 10 y 13 de octubre, respectivamente- que disputará la selección dentro de los trabajos de preparación para el Mundial 2026.

