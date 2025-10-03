Junior se juega el liderato de la liga colombiana ante Deportes Tolima

Los Tiburones están en la cima de la tabla con 25 puntos, mientras que el Vinotinto y Oro ocupa la sexta casilla con 20 unidades y rema fuerte para mantenerse entre los 8 equipos que pasarán a la siguiente fase del campeonato.

Junior, que ha ganado 7 partidos, tiene un ataque letal que promedia más de 2 goles por partido, en tanto que Tolima viene con un desempeño irregular tras alternar buenos y malos resultados, por lo que le urge sumar para consolidar su paso a los cuadrangulares semifinales.

Otro encuentro que centra la atención es el que se disputará el sábado entre Envigado y Atlético Bucaramanga. Este último, junto con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Fortaleza, tiene un punto menos que Junior.

Envigado, que bucea casi en el fondo de la tabla con 13 puntos, busca oxígeno para alejarse del descenso. Perder es un verbo prohibido en las huestes Naranjas.

Atlético Bucaramanga acumula cinco partidos sin perder ante Envigado en Primera División. Envigado lleva seis partidos consecutivos con empates como local.

Por otro lado, Boyacá Chicó (casilla 17 con 11 puntos) será el rival de turno de Atlético Nacional (quinto con 23 puntos), que necesita seguir sumando para no perder el paso de los que están arriba en la clasificación.

Atlético Nacional no ha perdido en 11 de las últimas 12 veces que se ha enfrentado a Boyacá Chicó, que confía en aumentar su racha de 8 partidos sin perder como local.

La jornada se inicia este viernes con el lance entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira, separados por apenas 2 puntos. Ambos quieren entrar entre los 8 que disputarán la final del Clausura.

El presente del Deportivo Cali, décimo en la tabla con 17 unidades, es sombrío porque el rendimiento individual y colectivo del equipo no seduce a sus seguidores, que no se acostumbran a verlo en lugares de retaguardia.

Los pereiranos han atesorado 15 enteros, que los dejan en la casilla 12.

A cinco fechas de terminar la fase todos contra todos del torneo, el octavo lugar lo ocupa Alianza, con 19 unidades.

4.10: Envigado-Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena-Águilas Doradas y Llaneros-Fortaleza.

5.10: Deportivo Pasto-Alianza, Junior-Deportes Tolima, y Boyacá Chicó-Atlético Nacional.

Aplazado: Deportivo Independiente Medellín-Independiente Santa Fe.