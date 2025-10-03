Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer de su lesión en el pubis

Barcelona, 3 oct (EFE).- El delantero del Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.