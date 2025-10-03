Lamine Yamal, ¿por qué le buscan las marcas?

Crecimiento como estrella publicitaria de la mano de la mayoría de edad que Lamine Yamal alcanzó el pasado 13 de julio. Le supuso firmar un contrato multimillonario con el Barcelona hasta 2031 y le propulsó aún más como icono publicitario. Al tiempo que acumula títulos con el Barcelona y la selección española, suma campañas de promoción que le convierten en una auténtico referente en el márketing deportivo.

En febrero de 2024, Yamal irrumpió al confirmarse su fichaje por Adidas, que pasó a considerarlo una figura de primer nivel a la altura de Lionel Messi, con logo propio, una línea de ropa y botas y vídeos publicitarios junto con la estrella argentina.

Marcas como Beats, Powerade, Oppo le captaron posteriormente a medida que su valor deportivo crecía de forma exponencial, bien para anunciar teléfonos móviles o bebidas energéticas.

La última empresa en sumarse a la ola Yamal ha sido Nesquik, la filial de Nestlé, que ha situado al jugador de Esplugues como protagonista de su nueva campaña.

“Va mucho más allá de su excepcional habilidad deportiva. Es un jugador que muestra perseverancia, optimismo y tiene una manera de entender y jugar al fútbol, siempre con auténtica pasión y positivismo”, subrayan a EFE desde el equipo de Nesquik.

La campaña lleva el lema ‘”no te rayes y sigue jugando’, en alusión a los ‘cacaos’ a los que se enfrentan los jóvenes en su día a día, también el futbolista del Barça, pero que este sortea con “una actitud admirable, con humor, diversión y positivismo”.

“No se raya, sigue jugando, disfrutando del fútbol y mejorando a diario. Ese espíritu es justo lo que queríamos transmitir. Una energía que contagie a los jóvenes para no dejarse bloquear por los errores o las dudas, y a seguir adelante”, argumentan desde la compañía de cacao soluble, implantada en España desde 1963.

Curiosamente, dos tercios de los consumidores de esta bebida son mayores de 19 años, lo que ha llevado a reforzar el mensaje dirigido a los jóvenes a través de Yamal.

Las marcas que apuestan por su rostro le ven como una estrella por su habilidad y potencial, con independencia de la camiseta que vista, por lo que no consideran un ‘problema’ la impresión que pueda generar en hinchas de equipos rivales del Barcelona.

“La mayoría de los seguidores del fútbol reconocen el talento y el referente de esfuerzo y superación que representa”, añaden desde Nesquik.

Para el CEO de Digital Media Sports, Chema Lamirán, la virtud de Yamal es que ha sabido conectar con la generación Z, que “no estaba acostumbrada a que sus ídolos le hablaran en TikTok e Instagram de una forma tan fresca, sencilla y también rebelde”.

“Eso lo convierte en un icono global para el márketing. Cualquier joven se puede sentir identificado con él. Ha trascendido todos los estatus y conecta con todo el mundo de su generación”, apunta a EFE Lamirán, para quien el origen marroquí del extremo del Barça refuerza ese carácter universal.

El responsable de esta agencia especializada en márketing digital para deportistas ve a Yamal “muchísimo recorrido” como referente publicitario siempre que su progresión deportiva sea acorde.

“Podemos tener figura deportiva y de márketing durante muchos años, pero si no consigue los éxitos deportivos, es una pescadilla que se muerde la cola. Tiene que combinar ambas perspectivas y por eso el Barcelona debería hacer una labor de acompañamiento para ayudarle a que sea una persona cabal en todos los aspectos”, le recomienda Lamirán.