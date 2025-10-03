Marcelino: Si no empiezan bien y nosotros sí, les puede entrar inseguridad

"Si ellos no empiezan bien y nosotros empezamos muy bien y somos capaces de incomodar sí que les puede surgir la inseguridad, pero como tienen tantos recursos son conscientes de que en cualquier momento del partido le pueden dar la vuelta a la situación y debemos de evitarlo. Debemos ir con esa creencia de que podemos crearles problemas y cuando tengamos el balón debemos intentar hacerles daño", señaló en una rueda de prensa.

"Seguro que al ser el eterno rival de la ciudad y el resultado que se dio ese partido les hizo pupa. Son jugadores con mucha experiencia y talento que a su máximo nivel es muy difícil pararlos", añadió.

El técnico dijo que van "con la ilusión de ganar" pero conscientes de la calidad del rival. "Nos enfrentamos a un grandísimo rival y candidato a ganar todos los títulos y todos los partidos que juega", recordó.

"Viene de una dolorosa derrota lo que les hace si cabe más peligrosos jugando en su campo, así que esperamos un partido súper difícil pero a la vez estamos ilusionado. El equipo compite bien ante grandes equipos y creo que no va a ser una excepción", auguró.

Aún así, señaló que para vencer en el Santiago Bernabéu "debes hacer un partido casi perfecto en las dos áreas".

"Hemos de obligarles a defender cerca de su área porque pasar el partido entero defendiendo al final acabas muriendo en la orilla. Tenemos que proponer cuando tenemos balón y defender de manera solidaria cuando no tenemos el balón", afirmó el asturiano que reconoció que es difícil que tengan "un control sostenido".

Marcelino analizó los cambios en su rival desde la llegada de Xabi Alonso. "Va a ser muy diferente, el estilo ha cambiado mucho, alternaban presión alta con replegarse y ahora van prácticamente al hombre en campo contrario, que te incomoda mucho y que asume ciertos riesgos. Luego se repliegan rápido. Está en un procedo de adaptación a una idea nueva, que le está dando resultados porque hasta el Atlético había ganado todo", resaltó.

El técnico resaltó el buen momento de Kylian Mbappe pero dijo que no habrá "nada especial" para frenarle puesto que no se pueden centrar solo en él.

"Sabemos que es absolutamente determinante, por lo que hace ahora y porque así lo dice su carrera. Ahora está muy bien, se le ve ágil, rápido, preciso. Hemos de defender con muchas ayudas, intentar que no participe y luego defender la espalda. Porque a la espalda te mata, pero luego está Vinicius, Bellingham, Güler.. son todos de grandísima calidad en el último tercio. Hemos de defender muy bien y si vamos hombre a hombre tenemos todas las de perder", reflexionó.

Marcelino dijo que sería "anecdótico" superar al Real Madrid, algo que ocurrirá si ganan. "No le damos mucha importancia, lo importante es que después de estas siete jornadas el equipo mantiene una dinámica muy buena y ha sido capaz de sumar 16 puntos de 21", señaló.

El técnico dijo que deben ver cómo se recuperan de partido con la Juve que les obligó a un "esfuerzo enorme".

"Veremos, la percepción es que estamos bastante bien recuperados. Hasta mañana a las 21 hay un tiempo muy importante. A ver si las piernas y la cabeza se recuperan. Pero estamos bien, a gusto con lo que hacemos en el campo, el equipo cree en lo que hace y eso hace recuperarse mejor las piernas", explicó.

Marcelino dijo que solo ha ganado una vez como entrenador en el Bernabéu. "Y hace 19 años. Fue un día muy emotivo. Fue con el Recre, hubo un accidente en el que murieron varias personas y era el día antes de las vacaciones de navidad", recordó.

"Se nos da mal a la mayoría de entrenadores y de equipos, no es el Villarreal una excepción pero a un partido puedes ganar", concluyó.