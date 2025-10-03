Militao confirma sus buenas sensaciones

Militao fue baja en la goleada ante el Kairat Almaty por un golpe que sufrió en los primeros minutos del derbi, al cortar un disparo de Alexander Sorloth para evitar una ocasión de gol, en un partido que acabó con derrota 5-2 del Real Madrid.

El dolor y la limitada movilidad para entrenar al 100% le hicieron seguir un tratamiento específico en Madrid y no viajar a Kazajistán, y esto, salvo contratiempo de última hora, le permitirá estar disponible para la octava jornada de LaLiga EA Sports.

Por su parte, los lesionados Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos procesos de recuperación y no entrarán en la convocatoria.

Un segundo y último entrenamiento antes de recibir al Villarreal en el que Xabi Alonso siguió perfilando su once titular, con las dudas de la posición de Fede Valverde -mediocentro o lateral- tras no tener minutos ante el Kairat, la posible alternativa de Rodrygo por Vinícius -que ya ha ocurrido dos veces esta temporada- y evaluar el estado físico de Jude Bellingham, titular en el derbi pero suplente ante el Kairat.

