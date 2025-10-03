Militao vuelve a la convocatoria

El central sufrió un en los primeros minutos del derbi, al cortar un disparo de Alexander Sorloth para evitar una ocasión de gol, en un partido que acabó con derrota 5-2 del Real Madrid.

El dolor y la limitada movilidad para entrenar al 100% le hicieron seguir un tratamiento específico en Madrid y no viajar a Kazajistán, y este plan le permite estar disponible para la octava jornada de LaLiga EA Sports, en la que apunta a titular en el centro de la defensa junto a Dean Huijsen.

Militao ocupa el lugar del canterano David Jimenez, lateral derecho.

El otro cambio en la convocatoria está en el tercer portero, con Sergio Mestre entrando por otro canterano, Javi Navarro.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports contra el Villarreal la forman:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Militao, Dean Huijsen, Alaba, Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick.