Mourinho regresa a Oporto, donde comenzó su leyenda

Los encarnados, terceros en el campeonato luso, intentarán derrotar a un Oporto inmaculado que suma todos sus encuentros como victorias, bajo la dirección del italiano Francesco Farioli.

Por su parte, el Oporto viene de ganar ayer en la segunda jornada de la Liga Europa al Estrella Roja de Belgrado, cuenta en sus files con tres españoles en un excelente momento de forma, el delantero Samu Aghehowam, el medio Gabri Veiga y el extremo Borja Sáinz.

También el domingo, el Sporting de Portugal, segundo a tres puntos del Oporto, se enfrentará al Braga, séptimo clasificado.

El delantero colombiano Luis Suárez parece haberse adaptado ya a su nuevo equipo y fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en Liga, así como del tanto de penalti en 'Champions' en la derrota frente al Nápoles (1-2).

El vigente campeón recibirá a un Braga en apuros, dado que el conjunto dirigido por el español Carlos Vicens lleva cinco jornadas sin ganar.

También en esta jornada, el Alverca -equipo propiedad del madridista Vinícius Jr.- intentará alejarse de la zona de peligro frente al colista AVS, que para este encuentro no contará con el delantero Óscar Perea, al servicio de Colombia en el Mundial sub-20.

Partidos de la octava jornada de la Liga de Portugal:

Vitória de Guimarães - Santa Clara