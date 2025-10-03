Para Roberto Martínez, Mourinho es una "plusvalía para el fútbol portugués"

"Ya nos hemos enfrentado varias veces. Ahora estamos en el mismo bando, trabajando para el desarrollo del fútbol portugués, con el mismo objetivo", declaró Martínez en la conferencia de prensa donde anunció la lista de jugadores convocados para los próximos encuentros que disputará Portugal en Lisboa correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Martínez fue preguntado sobre el regreso de Mourinho a su país natal para entrenar al Benfica y el interés mostrado por él mismo en dirigir algún día la selección portuguesa, a lo que respondió que su "enfoque es el presente".

"Hemos conseguido 12 victorias consecutivas en la fase de clasificación, algo que nunca se había logrado. Queremos la décimo tercera y la décimo cuarta victoria", afirmó el técnico catalán.

"Llevo muchos años en el fútbol, lo entiendo, pero no es un tema que me preocupe y no ayuda a los jugadores. Mi compromiso es total, el objetivo es luchar y seguir ganando", concluyó.

José Mourinho tomó las riendas del Benfica el pasado mes de septiembre, pero afirmó que imaginaba su regreso a Portugal a través de la selección.

Antes, como técnico del Roma, reveló que era la principal opción de la Federación portuguesa para el cargo tras la destitución de Fernando Santos, pero que lo rechazó por su compromiso con el club italiano, por lo que Portugal acabó fichando a Martínez.