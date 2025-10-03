Roberto Martínez pierde a Cancelo y recupera a Leão para partidos contra Irlanda y Hungría

Cancelo se lesionó jugando con el Al Hilal saudí y vuelve a perderse una convocatoria de su selección, a la que había regresado recientemente tras un largo periodo de baja precisamente por problemas físicos.

Mientras, Leão regresa de una lesión y podría volver al lado izquierdo del ataque liderado por Cristiano Ronaldo.

Portugal se enfrentará el próximo día 11 a Irlanda y el 14 a Hungría, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa, y podría asegurar ya su presencia en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, Martínez aseguró que no "cometerá el error de mirar hacia adelante", en relación a la posible clasificación tras estos dos encuentros.

"No hay margen para el error, tenemos que dar continuidad a los resultados que hemos obtenido", dijo el técnico catalán en rueda de prensa.

Estos serán los primeros encuentros en suelo luso desde la conquista de la Liga de Naciones y desde el fallecimiento del delantero Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España), que, según Martínez, sigue «presente» en el equipo.

"Está con nosotros, está presente. Su sueño era ganar el Mundial y tenemos la responsabilidad de darlo todo por su sueño, que también es el nuestro".

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal) Rúben Dias (Manchester), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Man. City), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal).

Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).