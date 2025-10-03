Savinho renueva con el Manchester City hasta 2031

Savinho, que ha ido poco a poco entrando en la rotación del City este curso tras superar una lesión muscular en pretemporada, tenía contrato con los 'Sky Blues' hasta 2029, por lo que lo ha alargado dos años más.

El brasileño, de 21 años, llegó al City en 2024 procedente del Troyes por 25 millones de euros y desde entonces se ha hecho un hueco en la banda del equipo con cuatro goles y trece asistencias en 54 encuentros. En este tiempo ha ganado una Community Shield con los de Pep Guardiola.

"Es un sentimiento muy especial saber que Pep y el club han depositado esta fe en mí. Significa mucho para mí y para mi familia. Siento que estoy mejorando mucho, aún soy muy joven y tengo muchas ganas de aprender, y sé que trabajando con Pep y con su cuerpo técnico voy a desarrollarme mucho como jugador", dijo el jugador brasileño.

Con esta renovación también se aparcan los rumores que situaban a Savinho fuera del City después de que el Tottenham Hotspur se interesara por sus servicios el pasado verano.

Los 'Spurs', sin embargo, no alcanzaron la oferta que pretendía el City, que le valoraba por encima de los 70 millones de euros, y el brasileño se quedó en Mánchester.