Tuchel niega un problema con Bellingham: "Somos mejores con él"

El técnico alemán llamó a la prudencia con el estado físico del jugador del Real Madrid que, tras someterse a una operación de hombro en verano, solo ha sido titular en un encuentro con el equipo de Xabi Alonso, el pasado sábado contra el Atlético de Madrid.

"No, no hay ningún problema con él, ni con Phil Foden ni con Jack Grealish", dijo Tuchel en la rueda de prensa posterior al anuncio de la lista.

"Jude siempre se merece estar aquí, pero aún no ha recuperado su nivel en el Real Madrid, no ha acabado un partido completo. Él quería que le convocara, le llamé".

Tuchel tuvo un problema con Bellingham cuando aseguró que a su madre le parecía que tenía un "carácter repulsivo" sobre el terreno de juego, pero el alemán confirmó que esto no ha afectado a su relación y a contó que le pidió disculpas en su día.

"¿Creo que somos un equipo más fuerte con Jude? Sí. ¿Es uno de los mejores jugadores del mundo en el centro del campo? Sí", aseguró el técnico alemán.

"Pero, ¿qué pasaría si Jude o Cole Palmer se lesionan antes del Mundial? Tneemos que encontrar soluciones como en la última convocatoria. Nunca puedes depender de un jugador porque va a haber lesiones".

Curiosamente, esta misma semana Bellingham fue elegido mejor jugador de Inglaterra por los aficionados, sucediendo a Cole Palmer en el premio y quedando por delante de Declan Rice y Harry Kane.

Bellingham ha sido el segundo jugador en ganar este galardón sin jugar en un equipo inglés desde que Owen Hargreaves lo lograra en 2006 estando en el Bayern Múnich.