1-1. El Dortmund y el Leipzig empatan en el duelo de los perseguidores del Bayern

Tras unos primeros minutos en los que el Dortmund llevó la iniciativa, el Leipzig encontró el gol en una jugada de estrategia en el minuto 7. Seiewald metió la pelota al área, donde Quedraogo la bajó de cabeza para que Christian Baumgartner definiera desde corta distancia.

El Leipzig parecía haber llegado a Dortmund con la intención de defender ordenado atrás y contragolpear. Con el gol, ese planteamiento se hizo aún más claro, con el Dortmund buscando espacios permanentemente y haciendo circular la pelota.

Antes de que la posesión estéril llegara a la desesperación, el Dortmund logró el empate en su primera llegada clara en el minuto 22. Bensebaini dio un pase a Maximilian Beier, que lanzó un centro al área desde la línea de fondo, Serhou Guirassy, cercado por dos defensas, cedió el balón atrás y Yan Couto marcó con la izquierda.

Después de que en el resto del primer tiempo pasara muy poco -salvo un gol anulado a Romulo por claro fuera de juego-, el segundo se inició con dos buenas ocasiones del Leipzig. Las dos las tuvo Romulo, primero con un cabezazo y después con un remate con la pierna derecha.

En el minuto 50, el Dortmund creó peligro con un remate de Guirassy a centro de Couto, aunque la ocasiones más claras las tuvo el Leipzig.

La mejor fue en el minuto 80 cuando Gregor Kobel tuvo que desviar a saque de esquina un remate de Baumgartner, que tres minutos antes ya había rematado desviado desde buena posición.

Al final, el Dortmund dispuso de dos buenas posibilidades de gol con un cabezazo de Julian Brandt en el minuto 88 y un remate de Bensebaini en el 90 que obligó a Peter Gulacsi a realizar una gran parada.

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto (Ryerson, 60), Nmecha (Jobe Bellingham, 70), Sabitzer, Svensson; Adeyemi (Brandt, 70), Guirsassy (Fabio Silva, 81), Beier (Gross, 81).

1 - RB Leipzig; Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald; Quedraogo (Banzuzi, 67), Baumgartner; Bakayoko (Harder, 89), Romulo (Maksimovic, 93), Nusa (Diomande, 67).

Goles: 0-1, min 7, Baumgartner, 1-1, min 22, Yan Couto

Árbitro: Sascha Stegemann. Amonestó a Schlotterbeck, Baumgartner, Baku y Manzuzi.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Bundesliga disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund.